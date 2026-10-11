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Царьград

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Трамп оценил поставки русской нефти и указал на нежелание Зеленского завершать конфликт

Трамп оценил поставки русской нефти и указал на нежелание Зеленского завершать конфликт

Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение российского лидера Владимира Путина по высвобождению нефти для мирового рынка.

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