Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса «московский врач»

Подать заявку на участие в оценочных процедурах стало ещё проще Сергей Собянин в своём телеграм-канале рассказал, что надбавку для медиков, получивших почётный статус «Московский врач», увеличили в два раза — до 30 тысяч рублей.
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