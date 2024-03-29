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Пенсионер из Сочи задержал поджигателей, пытавшихся убить целую семью

В Сочи военный пенсионер в одиночку задержал двух преступников, которые подожгли его дом. Как стало известно РЕН ТВ, двое студентов собирались заживо сжечь дом семьи, запретившей одному из них встречаться с их дочерью, но перепутали адреса и по ошибке подожгли соседний дом.

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