7 фактов о двух мультфильмах «Головоломка»

Все самое невероятное, что мы смогли нарыть про лучший семейный мультфильм последних пятнадцати лет. Про лучший семейный мульт мы отнюдь не преувеличиваем, ибо даже самая топовая студия планеты Pixar пребывает в фазе творческого ступора и после «Вверх» и третьей «Истории игрушек» чаще промахивается, нежели попадает в цель.