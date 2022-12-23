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Александр Васин – о Кубке России: «В Сыктывкаре соберется весь цвет российского баскетбола»

Главный тренер «Ники» Александр Васин отметил, что на «Финале четырех» Кубка России в Сыктывкаре праздник будет не только на площадке – болельщиков ждут конкурсы, концерты и встречи с интересными людьми.

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