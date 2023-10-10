Лавров: Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины

Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности».
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