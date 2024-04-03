«Границы вовлеченности»: на что Макрон не смог уговорить лидеров США и ФРГ

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить главу США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца донести до России свою готовность отказаться от «красных линий», чтобы Москва гадала, каким будет следующий шаг Запада.
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