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Заседание Совбеза ООН прервали из-за землетрясения около Нью-Йорка

Заседание Совбеза ООН прервали из-за землетрясения около Нью-Йорка

Землетрясение ненадолго прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке, сообщил корреспондент РИА Новости.

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