ВС РФ продвигаются в районе города Часов Яр на Артёмовском направлении, восточная часть населённого пункта уже в «серой зоне»

Вооруженные силы Российской Федерации в течение последних суток значительно повысили интенсивность наступательных операций в районах, расположенных западнее города Артёмовска на Артемовском направлении фронта.
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