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Царьград

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Поисковый вертолет вылетел для поиска пропавшего Robinson 44 в Архангельской области

Поисковый вертолет вылетел для поиска пропавшего Robinson 44 в Архангельской области

Ми-8 отправился в 7:51 из аэропорт Васьково.Для пропавшего в Архангельской области вертолета Robinson 44, на борту которого, по предварительной информации, мог находиться местный депутат Сергей Сметанин, направлен вертолет Ми-8.

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