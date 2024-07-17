Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Ежегодно в ней участвуют сотни издательств и книготорговых компаний из разных регионов России 4—8 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной организуют 37-ую Московскую международную книжную ярмарку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии