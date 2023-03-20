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Москву и аэропорт Внуково свяжет столичное метро

Новая конечная станция метро Солнцевской линии свяжет Москву и аэропорт Внуково. Как сообщает интернет-издание «МИР 24», станция готова уже на 60%, а в настоящее время на объекте почти завершены инженерные работы.

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