Москву и аэропорт Внуково свяжет столичное метро

Новая конечная станция метро Солнцевской линии свяжет Москву и аэропорт Внуково. Как сообщает интернет-издание «МИР 24», станция готова уже на 60%, а в настоящее время на объекте почти завершены инженерные работы.
Популярные статьи
- Посол Антонов после завершения консультаций в Госдепе заявил, что самолетам и кораблям США нечего делать вблизи границ России
- Медведев об ордере МУС на арест Путина: нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом
- Глава СВР Нарышкин: Россия знает, с какой целью США ведут разведку в Черном море
Свежие комментарии