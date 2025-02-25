Жители вологодчины недовольны политикой губернатора и его высказываниями

Просто автор

Желание губернатора избавить Вологодчину от засилия азиатов и агрессивных приезжих кавказского и закавказского регионов и стало причиною ОРГАНИЗОВАННОГО сопротивления ему и против него. Ну и, конечно, еще и ущемленные антирусские алко-террористы вкупе с ущемленными абортмахерами на этой почве временно объединяются против ЗАрусского губернатора. Я был поражен до глубины души своей, когда летом почти в центре исторически-русского города Вологды, увидел минареты крупнейшей Соборной мечети... Представьте - в Вологде есть действующая огромная Соборная мечеть... Такшта, не дивитесь тому, что Филимонова начинают гнобить и обливать ненашим дерьмом.