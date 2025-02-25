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Жители вологодчины недовольны политикой губернатора и его высказываниями

Жители вологодчины недовольны политикой губернатора и его высказываниями

В Вологодской области жители требуют досрочной отставки губернатора. На просторах Сети Интернет появилась петиция с соответствующим требованием.

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Комментарии
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Просто автор
Желание губернатора избавить Вологодчину от засилия азиатов и агрессивных приезжих кавказского и закавказского регионов и стало причиною ОРГАНИЗОВАННОГО сопротивления ему и против него. Ну и, конечно, еще и ущемленные антирусские алко-террористы вкупе с ущемленными абортмахерами на этой почве временно объединяются против ЗАрусского губернатора.           Я был поражен до глубины души своей, когда летом почти в центре исторически-русского города Вологды, увидел минареты крупнейшей Соборной мечети... Представьте - в Вологде есть действующая огромная Соборная мечеть... Такшта, не дивитесь тому, что Филимонова начинают гнобить и обливать ненашим дерьмом.
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