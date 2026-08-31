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Царьград

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Никишина: поставки удобрений в США выросли на 25% в 2026 году

Никишина: поставки удобрений в США выросли на 25% в 2026 году

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что в первой половине 2026 года экспорт российских удобрений в США вырос почти на 25%, несмотря на снижение поставок в Западную Европу.

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