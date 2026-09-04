Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

Автор: Олег Исайченко «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе.
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