Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

Автор: Олег Исайченко «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе.