Член ОП назвал оскорбления Харрис продолжением безответственной политики США

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал высказывания, которые позволила себе в адрес российского лидера Владимира Путина кандидат в американские президенты от Демократической партии Камала Харрис.