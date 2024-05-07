Началось общественное обсуждение концепции организации движения на проспектах Ленина и Шереметевский

Началось общественное обсуждение концепции организации движения на проспектах Ленина и ШереметевскийПервая площадка по обсуждению концепции организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский развернулась 7 мая под эгидой Общественного совета города Иванова.