Началось общественное обсуждение концепции организации движения на проспектах Ленина и Шереметевский

Началось общественное обсуждение концепции организации движения на проспектах Ленина и ШереметевскийПервая площадка по обсуждению концепции организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский развернулась 7 мая под эгидой Общественного совета города Иванова.
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