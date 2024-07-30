«Жемчужный прапорщик» побывал на СВО и получил орден Мужества

Бывший полицейский Вадим Бойко побывал на СВО и получил орден Мужества Бывший полицейский Вадим Бойко, которого окрестили «Жемчужным прапорщиком», побывал в зоне специальной военной операции (СВО) и получил после возвращения оттуда орден Мужества.
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