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В оттаивающем Петербурге приготовились к локальным подтоплениям

В оттаивающем Петербурге приготовились к локальным подтоплениям

В городе началось интенсивное снеготаяние. Жителей Петербурга, переживших температурный скачок из зимы в «весну», предупредили о подтоплениях на улицах в связи с активным таянием снега из-за плюсовой температуры.

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