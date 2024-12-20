В оттаивающем Петербурге приготовились к локальным подтоплениям

В городе началось интенсивное снеготаяние. Жителей Петербурга, переживших температурный скачок из зимы в «весну», предупредили о подтоплениях на улицах в связи с активным таянием снега из-за плюсовой температуры.
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