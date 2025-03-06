Ученые узнали об использовании людьми орудий из костей еще 1,5 млн лет назад

Ученые обнаружили 27 орудий труда из костей животных, изготовленных древними людьми около 1,5 млн лет назад, и это означает, что люди начали использовать такие предметы на 1 млн лет раньше, чем предполагалось до этого.
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