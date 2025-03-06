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Ученые узнали об использовании людьми орудий из костей еще 1,5 млн лет назад

Ученые узнали об использовании людьми орудий из костей еще 1,5 млн лет назад

Ученые обнаружили 27 орудий труда из костей животных, изготовленных древними людьми около 1,5 млн лет назад, и это означает, что люди начали использовать такие предметы на 1 млн лет раньше, чем предполагалось до этого.

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