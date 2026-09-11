Интеллект, успех в жизни, диета, здоровье: на что именно на самом деле влияет группа крови человека

Интеллект, успех в жизни, диета, здоровье: на что именно на самом деле влияет группа крови человекаГруппа крови — это генетически наследуемая характеристика, которая определяется наличием или отсутствием определенных антигенов (белков и сахаров) на поверхности эритроцитов.
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