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Живая Кубань

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Интеллект, успех в жизни, диета, здоровье: на что именно на самом деле влияет группа крови человека

Интеллект, успех в жизни, диета, здоровье: на что именно на самом деле влияет группа крови человека

Интеллект, успех в жизни, диета, здоровье: на что именно на самом деле влияет группа крови человекаГруппа крови — это генетически наследуемая характеристика, которая определяется наличием или отсутствием определенных антигенов (белков и сахаров) на поверхности эритроцитов.

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