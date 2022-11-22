Британия вооружила Украину ракетами с лазерной системой самонаведения

Британское интернет-издание The Daily Telegraph пишет, что Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.
Британское интернет-издание The Daily Telegraph пишет, что Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.
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