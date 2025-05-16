Соседний детсад принял воспитанников сгоревшего учреждения в Аларском районе

После пожара в детском саду «Родничок» в деревне Отрадной Аларского района, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил министру образования Максиму Парфенову организовать встречу с родителями воспитанников и коллективом учреждения.
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