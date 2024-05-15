Бывший вице-премьер на встрече с Путиным привела в пример Челябинскую область

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая, ФедералПресс. В рамках обсуждения перспективы нового нацпроекта «Экологическое благополучие» бывший вице-премьер, куратор вопросов природоохраны страны Виктория Абрамченко привела Владимиру Путину в пример Челябинскую область.
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