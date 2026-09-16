Виктор Дробыш продаёт особняк на Новорижском шоссе за 1,3 млрд рублей

Дом Виктора Дробыша на Новорижском шоссе выставлен на продажу за 1,3 млрд рублей. Особняк с площадью 2 000 кв.
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