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Царьград

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Виктор Дробыш продаёт особняк на Новорижском шоссе за 1,3 млрд рублей

Виктор Дробыш продаёт особняк на Новорижском шоссе за 1,3 млрд рублей

Дом Виктора Дробыша на Новорижском шоссе выставлен на продажу за 1,3 млрд рублей. Особняк с площадью 2 000 кв.

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