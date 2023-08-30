Небензя: Совбез ООН больше не вернется к обсуждению санкций против Мали

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после того, как Совбез отклонил проект российской резолюции, сообщает РИА Новости.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после того, как Совбез отклонил проект российской резолюции, сообщает РИА Новости.
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