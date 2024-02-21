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Слушай, а релокант не нужен совсем!

Слушай, а релокант не нужен совсем!

Статейка  попалась. Ну, вот я, как человек непосредственно нанимающий в это наше ойти, уже давно говорю - больше года политэмигрантам целенаправленно затруднено трудоустройство в российские компании.

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДА!
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21 час.
Виктор Шилин
Как хорошо- то ...
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17 час.
АМ
Алиса Майская
Не всегда и не во всех случаях это хорошо. Все-таки надо рассматривать квалификацию, прежде всего. Встать на воинский учет - естественное требование работодателя, режим секретности - тоже, (но он, далеко, не во всех организациях), в остальном - расточительность. Бросаться высококвалифицированными кадрами негоже и то, что кто-то хочет вернуться и работать на Родине, (между прочим, выученные и подготовленные именно родной страной кадры, часто, за деньги российских налогоплательщиков), надо приветствовать, а не блокировать по идеологическим соображениям. Не рационально это.
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15 час.

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