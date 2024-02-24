ВЦИОМ: 65% россиян назвали успешной спецоперацию на Украине

Больше половины опрошенных россиян уверены, что специальная военная операция на Украине проходит успешно для России, об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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