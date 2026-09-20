СК России возбудил дело по факту хулиганства в Тюмени

В Тюмени мужчина предпринял хулиганские действия во время конфликта с работником фастфуда. Следственный комитет России по Тюменской области возбудил дело.
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