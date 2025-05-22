Землетрясение магнитудой выше 6 произошло у побережья Крита

Землетрясение магнитудой 6,й зафиксировано у побережья острова Крит. Как сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков находился в 74 км к северу от города Ираклион, где проживают порядка 140 тысяч человек.