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Кубок мира. 1/32 финала. Вторые партии. Карякин, Дубов, Грищук прошли дальше, Свидлер, Матлаков сыграют на тай-брейке, другие результаты

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин, Даниил Дубов и Александр Грищук вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

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