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Царьград

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Куриный взлёт: Грудка и бедро становятся деликатесами. Что будет дальше с ценами на курицу?

Куриный взлёт: Грудка и бедро становятся деликатесами. Что будет дальше с ценами на курицу?

Куры не летают? Ну-ну. А цены на их мясо очень даже: высоко и стремительно. Теперь куриные грудка и бедро – это что-то из разряда деликатесов.

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