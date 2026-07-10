НАСА объявило дату запуска обсерватории Roman в конце августа

Космическая обсерватория Nancy Grace Roman готовится к запуску не ранее 30 августа. Планируется старт с Космического центра имени Джона Кеннеди на ракете SpaceX Falcon Heavy для изучения экзопланет и тёмной материи.
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