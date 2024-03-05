Польское СМИ: История с перехватом разговора немецких военных вызвала политический скандал в Германии

Появление в открытом доступе записи переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост с применением ракет дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства вызвала настоящий политический скандал в ФРГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии