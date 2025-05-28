В растрате денег НИИТО обвинили экс-директора фирмы в Новосибирске

«Следователем СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, которая занималась оказанием услуг медицинского характера, – говорится в официальном сообщении.
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