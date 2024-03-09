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Солома переобулась ? Или что-то знает?

Солома переобулась ? Или что-то знает?

Президент Грузии поменяла мнение насчет введения виз для россиян Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
американка она уже ясно что враг
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8 час.
Вадим Лебедев
Сейчас и Сегодня - ключевые слова.  Что бы потом можно было говорить или делать что угодно...
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6 час.

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