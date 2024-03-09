Президент Грузии поменяла мнение насчет введения виз для россиян Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Солома переобулась ? Или что-то знает?
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
американка она уже ясно что враг
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8 час.
Вадим Лебедев
Сейчас и Сегодня - ключевые слова. Что бы потом можно было говорить или делать что угодно...
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6 час.
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