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Русская весна

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Наша искренность против их лицемерия

Наша искренность против их лицемерия

Понятия искренности и лицемерия неплохо иллюстрируются старым анекдотом. Лицемерная любовь: «Мне так нравятся снежинки на твоих волосах…» Искренняя любовь: «Дура, где шапка?» Если присмотреться, эти понятия сопровождают всю историю наших асимметричных отношений с Западом, изрядно напоминающих бег по круговой дорожке с граблями.

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