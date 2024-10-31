Наша искренность против их лицемерия

Понятия искренности и лицемерия неплохо иллюстрируются старым анекдотом. Лицемерная любовь: «Мне так нравятся снежинки на твоих волосах…» Искренняя любовь: «Дура, где шапка?» Если присмотреться, эти понятия сопровождают всю историю наших асимметричных отношений с Западом, изрядно напоминающих бег по круговой дорожке с граблями.