Несколько российских регионов подверглись атаке дронов в ночь на 14 января

В ночь на 14 января несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников: в Энгельсе и Саратове были повреждены промпредприятия, в Казани загорелась газовая цистерна, ограничивалась работа нескольких аэропортов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии