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Несколько российских регионов подверглись атаке дронов в ночь на 14 января

Несколько российских регионов подверглись атаке дронов в ночь на 14 января

В ночь на 14 января несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников: в Энгельсе и Саратове были повреждены промпредприятия, в Казани загорелась газовая цистерна, ограничивалась работа нескольких аэропортов.

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