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Один человек погиб в результате пожара в электричке в Москве

Один человек погиб в результате пожара в вагоне электрички на ТПП "Ростокино" в Москве<strong>Один человек погиб в результате пожара в электропоезде в Москве.

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