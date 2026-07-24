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Bitfinex завершила получение лицензий в Сальвадоре для работы на трех рынках

Bitfinex завершила получение лицензий в Сальвадоре для работы на трех рынках

Bitfinex получила лицензию поставщика услуг в сфере цифровых активов в Сальвадоре, завершив формирование местной регуляторной структуры, охватывающей спотовую торговлю, криптовалютные деривативы и токенизированные ценные бумаги.

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