Bitfinex завершила получение лицензий в Сальвадоре для работы на трех рынках

Bitfinex получила лицензию поставщика услуг в сфере цифровых активов в Сальвадоре, завершив формирование местной регуляторной структуры, охватывающей спотовую торговлю, криптовалютные деривативы и токенизированные ценные бумаги.
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