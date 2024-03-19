В Неделю сыропустную епископ Серафим совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

17 марта 2024 года, в Неделю сыропустную, Воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г.
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