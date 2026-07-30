Букмекеры правят бал: Во сколько разрушенных судеб обошелся России мировой чемпионат в США?

Окупает ли поступление «игровых денег» в бюджет деградацию населения — мнения врачей и финансистов противоположны Полина Носова Фото: Christoph Hardt/imago stock&people/Global Look Press Материал комментируют: Наталья Мильчакова Игромания продолжает оставаться частью жизни россиян.
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