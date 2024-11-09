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В Херсонской области разрушили надгробие на могиле националиста Чуприны

В Херсонской области разрушили надгробие на могиле националиста Чуприны

Надгробие на могиле украинского националиста и участника так называемой "антитеррористической операции в Донбассе" Виталия Чуприны, захороненного на мемориале воинам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг) в Херсонской области, разрушили.

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