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Минпросвещения составит программы физподготовки для школьников со слабым здоровьем

Российские школьники, имеющие ограничения по здоровью, должны иметь возможность заниматься физической активностью по специальным программам.

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