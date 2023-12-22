Сотрудники ГИБДД объявили охоту на нетрезвых водителей в Новосибирске

В Новосибирске с 22 по 25 декабря проходит рейд "Нетрезвый водитель".Автоинспекторы в ближайшие три дня будут ловить нетрезвых водителей, рискнувший сесть за руль в алкогольном или наркотическом опьянении.
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