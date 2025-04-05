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Царьград

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Гаубицы "Д-30" армии "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ

Гаубицы "Д-30" армии "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ

Расчёты гаубиц "Д-30" 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" ликвидировали пункт управления беспилотниками и пехоту ВСУ на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ.

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