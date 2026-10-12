Матери сказали готовиться к худшему: Сердце новорождённого не билось 26 минут, но финал потряс всех

Сердце новорождённого не билось 26 минут, а врачи опасались необратимого повреждения мозга. Матери сказали готовиться к худшему и дали возможность попрощаться с сыном, однако, когда женщина взяла малыша на руки, он неожиданно посмотрел ей в глаза.