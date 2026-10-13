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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Заринске женщину осудят за "снятую порчу" и "выкуп" болезней за 45 тысяч рублей

В Заринске женщину осудят за "снятую порчу" и "выкуп" болезней за 45 тысяч рублей

Она провела обряд с яйцом и скрылась с деньгами В Заринске суд рассмотрит уголовное дело жительницы Бийска, которая "сняла порчу" с женщины и "выкупила ее болезни" за 45 тыс.

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