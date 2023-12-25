Актера из сериала "Слово пацана" Базанова арестовали по делу об убийстве

КАДР ИЗ СЕРИАЛА "СЛОВО ПАЦАНА". СЕРГЕЙ БАЗАНОВ В БОКСЕРСКИХ ПЕРЧАТКАХ.Актер Сергей Базанов, который сыграл члена криминальной группировки "Универсам" Демида в сериале "Слово пацана", арестован по делу об убийстве бизнесмена в 2011 году.