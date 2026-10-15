Теплый погодный комфорт не испортят даже эпизодические порывы ветра. По данным АЦГМС, 16 октября на территории Астраханской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.
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